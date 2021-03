Defekte Verhütungsspirale von Eurogine: 500 Frauen meldeten sich bereits für Sammelklage des VSV

Bei der Verhütungsspirale des spanischen Medizinprodukteherstellers Eurogine kam es vermehrt zu Brüchen der Seitenarme. Bei der vom österreichischen Verbraucherschutzverein (VSV) initiierten Sammelklage haben sich bisher 500 betroffene Österreicherinnen gemeldet.

Die Firma Eurogine mit Sitz bei Barcelona stellt diese Verhütungsspiralen her und lieferte in 50 verschiedene Länder; so auch nach Österreich. Bei einer Reihe von Produkten führt ein Materialfehler dazu, dass die Arme der Spiralen brechen können. Das kann bei der Kontrolle oder Entnahme passiere. Aber es gibt auch Spontanbrüche zum Beispiel während der Regelblutungen.