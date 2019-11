Defekte Sirene in Wiener Neudorf sorgte für Verwirrung

In Wiener Neudorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling hat eine defekte Sirene am Mittwochvormittag für Verwirrung gesorgt. Minutenlang erklang im Zuge einer Alarmierung aufgrund einer technischen Störung der Dauerton, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch keine bestanden, wurde betont. Auch der auf die Alarmierung folgende Einsatz stellte sich harmloser heraus als angenommen. Nachdem beim Ausrücken von einem Fahrzeugbrand am Reisenbauer-Ring ausgegangen worden, fanden die Feuerwehrleute am Einsatzort Holzteile vor, die in der Nähe eines Parkplatzes in Flammen standen. Der Brand wurde rasch gelöscht.