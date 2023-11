Defekte Heim-Beatmungsgeräte: Prozessstart in Wien

Vor dem Handelsgericht Wien hat am Donnerstag der erste Verhandlungstag in einem Musterprozess gegen das Unternehmen Philips wegen defekter Heim-Beatmungsgeräte für Patienten mit Schlafapnoe stattgefunden.

Der Kläger, der diese Produkte über Jahre hinweg genutzt hat und nun schwer an der Lunge erkrankt ist, fordert 70.000 Euro Schadenersatz und die Feststellung, dass Philips für alle weiteren gesundheitlichen Folgen verantwortlich gemacht werden sollte, wie vom Verbraucherschutzverein (VSV) in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Betroffenen Heim-Beatmungsgeräten wird ein Produktfehler zugeschrieben

Den betroffenen Geräten wird laut VSV ein Produktfehler zugeschrieben. Der zur Dämmung verwendete Schaumstoff wurde während der Nutzung brüchig und zerbröselte, wodurch die Gefahr bestand, dass diese Brösel verschluckt oder eingeatmet werden könnten. "Obwohl Philips bereits seit 2015 von diesem Produktfehler wusste, informierte das Unternehmen in Österreich erst im Sommer 2021 alle Gerätenutzer mittels eingeschriebenem Brief und warnte vor möglichen krebserregenden Folgen des Einatmens der Brösel", so der VSV.