Debatte im Wiener Rathaus über die derzeitige Spitals-Situation

Im Wiener Rathaus fand am Mittwoch eine Sondersitzung des Gemeinderats statt, die von den Grünen einberufen wurde, um die Situation in den Spitälern zu diskutieren.

Barbara Huemer eröffnete Diskussion im Wiener Rathaus

Die Gesundheitssprecherin der Grünen, Barbara Huemer, eröffnete die Diskussion und betonte, dass die Situation in den Spitälern bereits kritisch sei, insbesondere angesichts der beginnenden Covid- und Influenzawelle. Sie kritisierte, dass die Stadtregierung das Thema vernachlässige und erklärte, dass die Grünen sich als Vertreter der Patientinnen und Patienten sowie des Personals sehen.

Gesundheitsreform erhielt Lob von den Grünen

Der Gesundheitssprecher der FPÖ, Wolfgang Seidl, erklärte, dass seine Partei die Feststellungen der Grünen unterstützen könne, fragte jedoch, warum die Grünen diese Probleme erst jetzt ansprechen, nachdem sie zehn Jahre lang Teil der Stadtregierung waren. Er bewertete das Zulagenpaket als akzeptabel, wies jedoch auf bestehende Probleme hin, wie die Sperrung von 700 Betten in den Häusern des WIGEV.

Diskussion über derzeitige Spitals-Situation

Die NEOS betonten die Bedeutung der Schnittstelle zwischen den Krankenhäusern und dem niedergelassenen Bereich. Der Rückgang der Kassenordinationen führe dazu, dass immer mehr Menschen in die Krankenhäuser gingen, was zu einem erheblichen Stressfaktor führe. Die Einrichtung von Erstversorgungsambulanzen an den Krankenhauseingängen wurde als wichtige Maßnahme zur Entlastung genannt. Die NEOS sahen die Verantwortung für die Verbesserung der Leistungskataloge der Kassen auf Bundesebene.