Dealer-Trio in Wien aufgeflogen: Festnahme

Am Freitag klickten für drei Drogendealer in Wien die Handschellen. Bei ihnen wurde Heroin sowie Kokain und Bargeld sichergestellt.

Der Wiener Polizei gelang es nach umfangreichen Ermittlungen am 8. Oktober gegen 10.00 Uhr drei serbische Staatsangehörige wegen des Verdachtes des Suchtmittelhandels festzunehmen.

Bei den drei Tatverdächtigen (21, 23 und 29 Jahre) wurde bei der Festnahme in Wien-Ottakring und in ihren Wohnungen in der Brigittenau eine höhere Menge von Suchtmittel und Bargeld sichergestellt, insgesamt 215 Gramm Heroin, 15 Gramm Kokain und circa 1.800 Euro Bargeld. Zudem kassierten vier Suchtmittelkäufer im Alter von 31 bis 42 Jahren eine Anzeige.