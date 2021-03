Dealer bunkerte in Wiener Wohnung drei Kilo Heroin

Die Wiener Polizei konnte am Donnerstag in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus drei Kilo Heroin beschlagnahmen. Zwei Männer wurden festgenommen.

Ein 30-jähriger Dealer hat vergangenen Donnerstag in Wien Polizisten ungewollt zu seiner Bunkerwohnung geführt. Der Mann, der am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau seinen Geschäften nachgegangen ist, wurde länger observiert und so fanden die Beamte heraus, wo er das Suchtgift aufbewahrte. In der Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden u.a. mehr als drei Kilo Heroin gefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch.