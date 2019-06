David Lasar (FPÖ) ab sofort wilder Abgeordneter

Der Wiener FPÖ-Abgeordnete David Lasar ist ab sofort wilder Abgeordneter, dies teilte er schriftlich mit.

Der jüdische Wiener FPÖ-Abgeordnete David Lasar ist im Nationalrat ab sofort wilder Abgeordneter. Lasar habe schriftlich und "mit sofortiger Wirkung" seinen Austritt aus dem Freiheitlichen Parlamentsklub erklärt, berichtete der "Kurier" in seiner Freitagsausgabe. Als Grund führte der Abgeordnete die Entsendung Martin Grafs zur Sitzung des Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus an.

Das sei eine "bewusste Provokation". Auch einen Parteiaustritt schließt Lasar offenbar nicht mehr aus: "Wir werden sehen, was in nächster Zeit passiert und in welche Richtung sich die Partei entwickelt, auch hinsichtlich Kandidaturen", wurde er zitiert.