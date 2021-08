Datenschutz: Rewe soll wegen jö Bonus Club Millionen-Strafe zahlen

Wegen mangelhafter Information über den Einsatz personenbezogener Daten für Profiling im Zusammenhang mit der jö-Card soll Rewe eine Millionenstrafe zahlen. Der Konzern legte bereits Beschwerde gegen die Strafe ein.

jö Bonus Club war nicht DSGVO-konform

Grund für das Straferkenntnis der Datenschutzbehörde (DSB) vom 26. Juli ist, dass "die zwischen Mai 2019 und Februar 2020 eingeholten Einwilligungserklärungen der Kundinnen und Kunden für das Kundenbindungsprogramm nicht den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprachen", erklärte die Behörde am Dienstag gegenüber der APA. Dies sei insbesondere deshalb der Fall gewesen, weil die Einwilligung neben der Teilnahme am Programm auch sogenanntes "Profiling" umfasst habe, wobei bei Einkäufen hinterlassene Daten zusammengeführt und ausgewertet würden, um Kundenpräferenzen zu ermitteln und zielgerichtete Werbemaßnahmen setzen zu können.

Einkaufsmuster können nachverfolgt werden

Beanstandet wurden von der DSB jene Fälle, bei denen die Anmeldungen zum Club über Folder (Flyer) oder über die Website erfolgten. Dabei soll es in Summe um 2,2 bis 2,3 Mio. Menschen gehen, jedoch betrug die Zustimmungsquote zum Profiling generell lediglich 80 Prozent, wie die jö-Bonus-Club-Geschäftsführung am Dienstag vor Journalisten sagte.

Profiling läuft weiter

Wo das Profiling dagegen ausgesetzt sei, könnten zwar weiter Bonuspunkte gesammelt und eingelöst werden, es gebe vorerst jedoch keine auf persönlichen Einkaufsdaten basierende Angebote, also teils auch keine der regelmäßigen Prozentermäßigungen, für die die Einlösebons per Post versandt werden, so Mario Rauch von der jö-Club-Chefetage: "Auch das hängt an der Profilierung, die haben wir bei den Betroffenen gestoppt. Wir setzen das bis zur Klärung auf Hold."