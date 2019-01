Datenschutz: Nur ein Viertel erfüllt DSGVO-Anforderungen

Ein Umfrage hat ergeben, dass erst ein Viertel der österreichischen Firmen die DSGVO-Anforderungen erfüllt. Zwölf Prozent der Unternehmen stehen erst am Anfang der Umsetzung.

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat erst ein Viertel der österreichischen Unternehmen die Anforderungen der EU-Verordnung vollständig umgesetzt, zwölf Prozent sind dabei erst am Anfang. Das hat eine Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte ergeben.

60 Prozent der Unternehmen beauftragten Experten für rechtliche Fragen

An der Online-Befragung haben im Dezember 212 Unternehmensvertreter in leitender Position teilgenommen. Rund die Hälfte von ihnen waren in Großunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten tätig.