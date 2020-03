Das wurde aus "Stifler": Seann William Scott heute

Seann William Scott wurde in den 1990er Jahren durch den Kino-Hit "American Pie" als "Steve Stifler" bekannt. Hier seht ihr, was aus dem Schauspieler geworden ist.

Nachdem Seann William Scott als "Steve Stifler" mit "American Pie" berühmt wurde, war er noch in einigen weiteren Hollywood-Filmen zu sehen, u.a. in "Ein Duke kommt selten allein". Außerdem lieh er dem Opossum "Crash" in vier "Ice Age"-Filmen seine Stimme. Zuletzt spielte Seann William Scott eine Hauptrolle in der dritten Staffel der Action-Serie "Lethal Weapon". Seit 2019 ist er mit der Möbeldesignerin Olivia Korenberg verheiratet. Mehr zu "Steve Stifler" im folgenden Video.