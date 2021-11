Das wird Stammsaisonniers in Zukunft ermöglicht

Eine Änderung gibt es beim Anstellen von Saisonarbeitern aus Nicht-EU-Ländern, die regelmäßig nach Österreich kommen. Dafür wurden einfachere Regeln festgelegt.

Zahlen zu Stammsaisoniers

Voraussetzungen für Beschäftigungsbewilligung

Konkret ist die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung an folgende Voraussetzungen gebunden: Die betroffenen Arbeitskräfte müssen in den fünf Kalenderjahren 2017 bis 2021 zumindest in drei Jahren für mindestens jeweils drei Monate im Rahmen der Kontingentregelung in Österreich im selben Wirtschaftszweig (Tourismus, Land- oder Forstwirtschaft) beschäftigt worden sein.