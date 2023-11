"Das wird ein guter Winter": Tourismus-Branche zuversichtlich

Der Wintertourismus in Österreich wird sich voraussichtlich gut entwickeln, obwohl es eine hohe Inflation gibt und Konflikte in Israel und der Ukraine herrschen.

"Alles deutet darauf hin, dass es trotzdem ein guter Winter wird", sagte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) im Gespräch mit der APA. Personal in Küche und Service ist latent dringend gesucht. "Hilfskräfte ist nicht so schwierig."

"Das wird ein guter Winter": Die Tourismus-Branche ist zuversichtlich

Vielzahl kleinerer Herkunftsmärkte ist bedeutend

Doch auch die Vielzahl kleinerer Herkunftsmärkte ist bedeutend. Der im Oktober ausgebrochene Nahost-Krieg im Gazastreifen könnte durchaus auch Spuren im heimischen Wintertourismus hinterlassen. "Per Ende September hatten wir über 900.000 Nächtigungsbuchungen aus Israel, bis Jahresende wurden über eine Million erwartet", so Kraus-Winkler.

Reservierungen in Hotel sund Pensionen bereits angesprungen

Insgesamt sind die Reservierungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bereits angesprungen. "Ich bin optimistisch, was den heurigen Winter betrifft - die Feiertage sind gut gebucht, aber es ist ein bisschen durchwachsen", berichtete die Branchenexpertin. Abseits der Tage rund um Weihnachten und Silvester werden die Zimmer - je nach Wetter und geopolitischen Entwicklungen - extrem kurzfristig reserviert.

Teuerung als größte Herausforderung im Tourismus

"Zu den größten Herausforderungen für die Branche in diesem Winter zählen sicherlich die Teuerungen, die Suche nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Klimawandel", erklärte Kraus-Winkler. Beim erhöhten Personalbedarf gebe es "starke Unterschiede zwischen den Betrieben", was unter anderem von der Attraktivität des Betriebs und dem Standort abhänge.

Fachkräftemangel hält sich in Grenzen

"Ich habe den Eindruck, dass circa 10 Prozent der Mitarbeiter fehlen, in einigen Betrieben sind es 10 bis 20 Prozent, in einigen 3 bis 5 Prozent - und zwar wie immer hauptsächlich in Küche und Service." Hilfskräfte seien nicht so schwierig zu finden, so die Staatssekretärin.