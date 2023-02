Das Wiener Donauinselfest 2023 sucht Newcomer

Für das 40. Wiener Donauinselfest von 23. bis 25. Juni 2023 werden heimische Nachwuchstalente gesucht.

Im Rahmen des bereits 13. Rock The Island Contests, welcher heuer erstmals in Kooperation mit Hitradio Ö3 stattfindet, haben junge Künstlerinnen und Bands ab sofort die Möglichkeit, sich für einen von drei Bühnenslots am Wiener Donauinselfest 2023 zu bewerben. Für die Gewinnerinnen winkt ein Auftritt auf der größten Bühne des Donauinselfests, der Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne sowie eine Gage von jeweils 1.500 Euro. Insgesamt schnupperten seit Anbeginn des Rock The Island Contests über 150 Gewinnerinnen-Acts Bühnenluft am Donauinselfest.