"Das war fix leiwand, Oida": Die DIF-Highlights am Sonntag

Am Sonntag waren unter anderem Alvaro Soler, Alice Morton, DJ Felix Jaehn und das österreichische Duo Kind & Potter am Wiener Donauinselfest zu hören. Den Sager des Abends lieferte DJ Felix Jaehn.

Auf der als Ö3-Bühne firmierenden großen zentralen Stage wurde es am Sonntag polyglott: Alvaro Soler - mit deutschen Wurzeln, aber in Barcelona geboren - und die Deutsch-Kanadierin Alice Merton gaben sich dort ein Stelldichein. Letztere hat ihre Herkunft auch bereits musikalisch zum Thema gemacht.

Wieder in Wien: Alice Morton "super excited"



In "No Roots", dem Superhit aus dem Jahr 2016, reflektiert sie darüber, dass sie bereits in vielen Ländern gewohnt hat - was schließlich zu einer gewissen Verlorenheit geführt habe, wie sie in Interviews erzählte. Jubel gab es für die Debütsingle trotzdem, handelt es sich doch um das mit Abstand bekannteste Lied der Sängerin.