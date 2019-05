Das war die Intimissimi Glam Night mit Lena Gercke in Wien

Gestern Abend fand die INTIMISSIMI GLAM NIGHT im Wiener Palmenhaus statt. Star-Gast auf dem Event war Lena Gercke.

Lena Gercke bei der GLAM NIGHT im Wiener Palmenhaus

Lena Gercke: “Bei Intimissimi denke ich sofort an eine selbstbewusste, starke Frau, die weiß was sie will. Im Alltag ist es für mich wichtig zu sich selbst zu stehen und sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist und das ist eine Entwicklung. Ich finde wir sollten mehr auf unsere weibliche Intuition hören, sie ist meistens der beste Leitfaden im Leben. Mit Italien verbinde ich natürlich das tolle Essen! Außerdem war Mailand einer meiner Meilensteine in meiner Karriere, dort habe ich damals mein Modelbuch aufgebaut. Abends trage ich am liebsten im Seiden-Duo auf dem Sofa, nachts greife ich am liebsten zum Seidennegligee, das ist super bequem. Den Pyjama Trend trage ich auch gerne tagsüber, hier liebe ich es einzelne Teile davon zu kombinieren, zum Beispiel ein Seidentop mit Spitze passt für den Abend perfekt zu einer coolen Jeans.”