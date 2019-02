Das war die Brandboxx & Style Up Your Life!-Fashion Night

In der BRANDBOXX, dem Fashion-Hotspot von Salzburg, fand am Montag die fulminante BRANDBOXX & STYLE UP YOUR LIFE! Fashion Night statt.

Die Brandboxx Salzburg lud gestern Abend zur elften Brandboxx Fashion Night ein. In Kooperation mit dem Fashion Magazin STYLE UP YOUR LIFE! wurde dem Fachpublikum ein exklusiver Vorgeschmack auf die Wintertrends 2020 von der Model-Elite Österreichs vorgeführt. Von den JungdesignerInnen der Modeschule Hallein handgefertigte „Wald“-Kreationen überraschten nicht nur die Modeexperten, sondern auch die zahlreichen Societygäste in der Front Row. Eine starke musikalische Performance während der Fashion Show bot der britische Sänger James Cottriall, der zum Finish seine neue, unveröffentlichte Single vorstellte.

Fashion Night: Einkäufer treffen auf Fashionexperten, Modeblogger und Societyleute Wenn Österreichs größtes Modegroßhandelscenter anlässlich der Modemesse Fashion Premiere zur Fashion Night einlädt, dann ist die Vorfreude auf das wichtigste Event in der

Messezeit beim Fachpublikum groß und die Erwartungen sind hoch. Diese wurden beim Event mehr als erfüllt. Der Mix aus elitärer Trend-Show kombiniert mit hochwertigem Entertainment wurde von der Fachwelt begeistert aufgenommen. Der Besuch der Fashion Night gilt als Muss in der Szene, denn neben der Show geht es auch um Networking sowie um „sehen und gesehen werden“. Das wissen mittlerweile auch so manche VIPs.

Diesmal waren Topmodel und Designer Papis Loveday, Business Coach Bettina Assinger und Schauspielerin Sabine Petzl in der Front Row zu sehen.

Unisono sind sich Brandboxx Geschäftsführer Markus Oberhamberger und Messeleiterin Katharina Krassnitzer einig, dass die Fashion Night eine unverzichtbare Veranstaltung für die Modebranche geworden ist: „Das Konzept der Fashion Night verschafft uns die Möglichkeit, dem österreichischen Modehandel auf höchstem Niveau Trends zu präsentieren sowie eine

Plattform für Expertenaustausch mit tollen Gesprächen zu bieten. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem Event eine Punktlandung in der Branche machen.“

Fashion Show: Looks für den Mode-Winter 2020 Der modische Overview auf dem Brandboxx Catwalk hat es gezeigt: Der kommende Winter wird stylemäßig spannend und vielfältig. Trendy It-Pieces für Damen von Frieda & Freddies New York in XL-Karo mit kräftigen Pink-, Orange- und Rottönen oder Fake Fur Jacken im Oversize-Look haben Potenzial zu den „Must haves“ der nächsten Saison zu zählen. Ebenso die Kollektion von Canadian: Die Parkas und Mäntel mit Fellbesatz, mit Fake Fur in Leo-Optik oder im spacigen Metall-Look, sollten im kommenden Winter 2020 in die Kleiderschränke einziehen. Wie Lifestyle für den Mann in modischen Akzenten im nächsten Winter umgesetzt wird, haben die Outfits von Lerros und New in Town bei der Show auf den Punkt gebracht. Für das „Darunter“ bot Prelude Milano traumhafte Bustiers und Bodies in Spitze, die mit Swarovski-Kristallen bestickt sind.

Entspannte Casualwear mit karierten Hosen, floralen Prints sowie lässigen Blazern war vom Label Broadway NYC Fashion zu sehen. Den großen Auftritt in eleganter Abendmode boten die Labels Laona, unique und Mascara London. Laona hüllte die Models in kurze petrol- und bordeauxfarbige sowie mit Regenbogen-Pailletten besetzte Kleider. Unique ließ die Modelriege in glamourösen Roben mit V-Ausschnitten und tiefen Rückendekolletés über den Catwalk schreiten. Den ultimativen, sexy Red Carpet Auftritt mit viel Glitzer und Pailletten, ob mit starken Farben oder romantischen Farbtönen, bot das Label Mascara London.

Fairtrade ist im Fashionbereich für die Kids en vogue: Das Kinderlabel Lia Bach zeigte, wie die Styles der Zukunft für die Kleinen ethisch korrekt zu tragen sind und wurde für die Darbietung mit viel Applaus belohnt.