Die 13. Dancer against Cancer Frühlingsgala fand am Samstag in der Hofburg statt. ©Dancer against Cancer

Das war die 13. Dancer against Cancer Frühlingsgala in der Wiener Hofburg

Am Samstag war es wieder soweit. Die 13. Dancer against Cancer Frühlingsgala zugunsten der Österreichischen Krebshilfe fand in der Wiener Hofburg statt. DAC Obfrau Yvonne Rueff holte dafür zahlreiche Gäste und Promis auf das Tanzparkett.

Am 6. April fand die 13. Dancer against Cancer Frühlingsgala zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien in der Hofburg statt. Zahlreiche Promis und Gäste unterstützten den Ball, bei dem für das diesjährige Projekt „Psychologische Unterstützung von PalliativpatientInnen zu Hause“ gesammelt wurde.

Eine wichtige Initiative, da sich die mobile psychoonkologische Beratung der Krebshilfe Wien in den letzten Jahren immer stärker in Richtung Palliativbetreuung entwickelt hat. Schwer erkrankte PatientInnen haben physisch und psychisch oft nicht mehr die Kraft ins Krebshilfe-Beratungszentrum zu kommen – die Krebshilfe kommt statt dessen zu ihnen nach Hause und stärkt sie emotional so gut es geht. Dank der Vorfinanzierung von Dancer against Cancer ist diese Betreuung für die Betroffenen kostenlos.

Alfons Haider moderierte Dancer against Cancer in der Wiener Hofburg Moderiert wurde der Abend bereits zum 10. Mal von Alfons Haider, der die Highlights des Abends vorstellte und gewohnt eloquent durchs Programm führte. Im Festsaal startete das Opening mit Profitänzer Michael Schmalzbauer und DaC Obfrau Yvonne Rueff. Danach folgten fulminante Shows, bevor der MyAid Award 2019 überreicht wurde.

Andy Lee Lang kündigte den Award musikalisch an, während Starfotograf Manfred Baumann begleitet von seiner Frau Nelly und ihrem gemeinsamen Stargast, der australischen Schauspielerin Simmone Jade Mackinnon, den Award 2019 auf die Bühne brachten.

Andrea Pape war die diesjährige MyAid Award-Preisträgerin Die diesjährige Preisträgerin des MyAid Awards Andrea Pape wurde geehrt, da sie als selbst Betroffene, sowie Gründerin einer Selbsthilfegruppe und bei der Betreuung von Brustkrebspatientinnen besonders viel Engagement im Kampf gegen Krebs gezeigt hat.

Den Opening-Block rundetet das Schwarz-Weiß Ballkomitee von Dancer against Cancer mit einer besonderen Show ab: der Eröffnungswalzer wurde von der ehemaligen Musicaldarstellerin Simmone Jade Mackinnon mit Profitänzer Michael Schmalzbauer getanzt.

Promis und Gästen schwangen das Tanzbein am Ball in der Wiener Hofburg Grussworte im Rahmen des Openings übermittelte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf der Bühne und ehrenvoll eröffnet wurde der Ball durch die Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler.

Anschließend schwangen die Ballgäste das Tanzbein, darunter wurden auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Miss Germany Anne-Kathrin Kosch oder die Geschäftsführerin der Krebshilfe Österreich Doris Kiefhaber sowie die Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe Wien Mag. Gaby Sonnbichler gesichtet.

Premiere einer Haute Couture Modeschau am 13. Dancer against Cancer Tanzperformances gab es ab 22 Uhr von von Liliana Klein, Oliver Hoffinger und Kristina Worseg. Die Gruppenshow Thema Filmmusik war besonders umfangreich: so tanzten zum Beispiel Heribert Kasper, Robert Letz, Evelyn Rillé, Ingrid Diem, Carina Schwarz und zahlreiche weitere Promis über das Tanzparkett.

Ein weiteres Highlight am Ball: Die Premiere der Haute Couture Modeschau von DESIGNER EMANUEL BURGER.Nach der Dancer against Cancer Teamvorstellung um Mitternacht, der Tombolahauptpreisziehung und der Publikumsquadrille folgten noch weitere Showgruppen um auch den „Dancer“ Gedanken von Dancer against Cancer hochzuhalten.