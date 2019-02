Das "Vienna Fingerstyle Festival 2019": Das Akustik-Gitarrenfestival

Im Februar findet das bereits 9. Vienna Fingerstyle Festival statt. Schauplatz dafür wird einer der renommiertesten Jazzclubs Wien, das Porgy & Bess sein.

Internationale Größe sowie Publikumslieblinge aus den vergangenen Jahren werden an den zwei Konzertabenden, am 22. und 23. Februar, die Besucher mit ihren Gitarrenklängen verzaubern. Die Mischung aus bekannten Gitarrenvirtuosen und aufstrebenden Talenten zeichnet das Festival seit Jahren aus und ist nicht nur für eingefleischte Gitarrenfans sehens- und hörenswert.

Am Freitagabend eröffnen Thomas Leeb (AT/US), Tom Lumen (HU) und „Die Wohngemeinschaft“ (AT) das Festival. Sowohl der ursprünglich aus Österreich stammende, aber mittlerweile in den USA lebende Thomas Leeb als auch der aufstrebende Ungar Tom Lumen beherrschen ihr Handwerk perfekt.

Youtube-Star Adam Rafferty am Vienna Fingerstyle Festival

Am zweiten Festivaltag ziehen Adam Rafferty (US), Jacques Stotzem (BEL) und Markus Schlesinger (AT) das Publikum in ihren Bann. Der amerikanische YouTube Star Adam Rafferty und der sympathisch groovende Jacques Stotzem sind wahre Publikumsmagneten.