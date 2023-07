Das Spongebob-Set von Lush im Vienna.at-Test.

"Aye, Aye Captain!" heißt es im Sommer bei Lush. Die Kosmetikkette bietet im Juli 2023 ein Paket aus Badebomben, Seifen und einem Bodybalm passend zur Zeichentrick-Serie Spongebob an. Vienna.at hat das Set getestet.

Das Spongebob-Set von Lush beinhaltet folgendes: Eine Spongebob-Seife, einen Ananas-Bodybalm, und Badebomben in Form von Spongebob und seienen Freunden Patrick und Thaddäus. Auch ein Krabbenburger in passender Verpackung darf nicht fehlen. Das Set wurde in Zusammenarbeit von Lush mit Nickelodeon's SpongeBob Schwammkopf erstellt. Das Set gibt es in limitierter Auflage.