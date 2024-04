Das sind Wiens Fahrrad-Nachwuchs-Bezirke

Vor allem in Transdanubien wird in Wien fleißig mit dem Nachwuchs geradelt.

Vor allem in Transdanubien wird in Wien fleißig mit dem Nachwuchs geradelt. ©Canva (Sujet)

Vor allem in Transdanubien wird in Wien fleißig mit dem Nachwuchs geradelt. ©Canva (Sujet)

Auf der Second Hand-Plattform "Willhaben" werden aktuell um 90 Prozent mehr Kinderfahrräder zum Verkauf angeboten, als vor Corona. Doch wo ist der Fahrrad-Nachwuchs vor allem zu Hause? Die Flohmarkt-Internetseite hat am Donnerstag veröffentlicht, wo in Österreich bzw. in Wien die meisten Kinderfahrräder in Relation zur Einwohnerzahl angeboten werden.

Aktuell sind bei Kinderfahrrädern laut "Willhaben" vor allem die Marken "Woom", "KTM" und "Cube" beliebt. Im Schnitt werden Kinderfahrräder auf dem digitalen Marktplatz um rund 150 Euro angeboten.

90 Prozent höheres Kinderfahrrad-Angebot als vor Corona

In den ersten Monaten des Jahres 2024 gingen im Fahrrad-Bereich so viele Anzeigen online wie noch nie in diesem Zeitraum. In der Unterkategorie Kinderfahrräder ist das Angebot gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um 16 Prozent, und im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres 2020 sogar um 90 Prozent gestiegen.

In Relation zur Anzahl der Einwohner werden österreichweit die meisten Kinderfahrräder im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung angeboten. Zwar finden sich einige Vororte von Wien unter den Österreich-Top 20, doch die Bundeshauptstadt selbst hat es nicht in das Ranking geschafft.

Fahrrad-Nachwuchs in Österreich: Die Top 20-Bezirke

1. Urfahr-Umgebung (Oberösterreich)

2. Graz-Umgebung (Steiermark)

3. Gänserndorf (Niederösterreich)

4. Klagenfurt-Land (Kärnten)

5. Korneuburg (Niederösterreich)

6. St. Pölten Land (Niederösterreich)

7. Wiener Neustadt Land (Niederösterreich)

8. Wels-Land (Oberösterreich)

9. Tulln (Niederösterreich)

10. Linz-Land (Oberösterreich)

11. Salzburg-Umgebung (Salzburg)

12. Steyr-Land (Oberösterreich)

13. Villach-Land (Kärnten)

14. Mödling (Niederösterreich)

15. Rohrbach (Oberösterreich)

16. Krems Land (Niederösterreich)

17. Neusiedl am See (Burgenland)

18. Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)

19. Mistelbach (Niederösterreich)

20. Freistadt (Oberösterreich)

Wiens Bezirke mit den meisten Kinderfahrrädern: Die Top 3

1. Donaustadt

2. Liesing

3. Floridsdorf