Das sind Wiens beliebteste Bäckereien

Die Suche nach der beliebstesten Bäckerei hat ein Ende: Das sind die Gewinner in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

In Wien kann sich Ströck über den Sieg in der Kategorie „Große Ketten“ freuen. In der Kategorie „Überregional“ glänzte Joseph Brot, während „mel&koffie“ sich regional als besonders beliebt erwies.

Welche Bäckereien setzen in Österreich den goldenen Standard in puncto exzellente Qualität, vielfältige Angebote und herausragenden Kundenservice? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, bat Falstaff seine Leser zum großen Publikums-Voting.

Um der einzigartigen Vielfalt und Qualität der Bäckereien in Wien gerecht zu werden, hat Falstaff die Bewertungen in der Bundeshauptstadt in diesem Jahr um drei Sonderkategorien erweitert. Über den Sieg in der Kategorie „Große Ketten“ darf sich Ströck freuen, in der Kategorie „Überregional“ brilliert Joseph Brot und regional am beliebtesten ist „mel&koffie“.