Das sind die Popkonzerte im November 2021 in Österreich

Austropoplegende Rainhard Fendrich spielt am 7. November in Wien. ©APA/HERBERT NEUBAUER

"Abgesagt" oder "verschoben": Diese Worte dominieren im November den Konzertkalender. Viele Popkonzerte finden nächstes Monat nicht statt. Vor allem heimische Popgrößen spielen im November trotz Corona auf.

Als Popfan könnte man eine Träne verdrücken, wenn man auf den November blickt: Die international teils sehr unterschiedlichen Corona-Maßnahmen lassen kaum große Tourneen zu, dementsprechend dominieren die Worte "abgesagt" oder "verschoben" den Konzertkalender. Zum Glück gibt es heimische Kapazunder wie Rainhard Fendrich, Waldeck oder Turbobier, die dennoch zum Livegenuss laden.

Austropoplegende Rainhard Fendrich am 7. November in Wien

Bereits im Herbst 2019 ist mit "Starkregen" das jüngste Album von Rainhard Fendrich erschienen, nun gibt es endlich die dazugehörige Tournee. Im November ist die Austropoplegende nicht nur in Deutschland und der Schweiz unterwegs, sondern spielt auch in Graz (6.11.), Wien (7.11.) und Dornbirn (20.11.) auf. Deutschland und Österreich steht auch auf dem Tourplan des Trios Ganes, das sein neues Album "Or Brüm" vorstellt. Den Auftakt gibt es am 10. November im forumKloster im steirischen Gleisdorf zu erleben, tags darauf steht der Linzer Posthof am Plan.

Punkband Turbobier rockt das Wiener Volkstheater

An einen für die Anhängerschar vielleicht ungewohnten Ort lädt die Wiener Punkband Turbobier: Frontman Marco Pogo, der kürzlich mit "Gschichtn" sein erstes Buch vorgelegt hat, wird mit seinen Musikern am 13. und 14. November auf der Bühne des Wiener Volkstheaters stehen und für eine etwas andere Inszenierung sorgen. Ein Konzertdoppel gibt es auch von Elektronikkünstler Klaus Waldeck, der an zwei Abenden ins Porgy & Bess bittet (19. und 20.11.), um zwei Jahrzehnte seines Plattenlabels Dope Noir Records zu feiern. Ein ob des jüngsten Albums intime Angelegenheit verspricht Mira Lu Kovacs' Auftritt im Konzerthaus zu werden (10.11.).

Viele internationale Stars geben Popkonzerte in Wien

Aber auch ein paar internationale Töne werden erklingen - zumindest nach jetzigem Stand. Der britische Sänger und Produzent Tricky, eine der wichtigsten Figuren der Trip-Hop-Szene, ist für den 17. November im Wiener Flex angekündigt. Seine Landsleute, die New-Wave-Gruppe Fischer-Z, starten ihre Herbsttournee am 19. November in Dornbirn, lassen danach aber auch Steyr, Salzburg und Wien nicht aus. Und Kraftklub-Sänger Felix Kummer bringt sein simpel Kummer betiteltes Soloprojekt am 21. November in den Wiener Gasometer - ein insofern spannender Termin, als er kürzlich seinen Abschied vom Soloschaffen verkündet hat.

Klezmore Festival Vienna startet am sechsten November

Warum aber nur ein Konzert, wenn es gleich ein ganzes Festival sein kann? Davon gibt es einige in den kommenden Wochen, etwa die 18. Auflage des Klezmore Festivals Vienna, das am 6. November startet. Ganz auf die Stimmen fokussiert in bewährter Weise Voice Mania (ab 5.11.), nicht nur bei der von Balkonen und in Kirchen erschallenden Auftaktdarbietung. Ganz auf Singer-Songwriter-Kunst zugespitzt ist das Blue Bird Festival, das von 25. bis 27. November im Porgy & Bess über die Bühne geht und etwa This Is The Kit, Garish oder Mick Flannery & Susan O'Neill bereithält. Junge europäische Bands stehen hingegen beim fünften Europavox Festival im WUK (26. und 27.11.) im Fokus, darunter die großartigen Multiinstrumentalisten von Takeshi's Cashew.