Das sind die Nominierten für die 34. Romy

Die Preisverleihung findet am 22. April in Wien statt. Die Nominierten für die 34. Romy stehen jetzt schon fest.

Neu ist, dass die Kategorie "Information" in "TV-Journalismus" umbenannt wurde. Verliehen werden die von "Kurier" in Kooperation mit dem ORF vergebenen Preise am 22. April in der Wiener Hofburg. ORF 2 überträgt ab 21.10 Uhr.