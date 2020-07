Das sind die Drogen-Hotspots Wiens

Im Jahr 2019 wurden in Wien 13.136 Straftaten nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Einige Bezirke sind dabei besonders stark vertreten, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Innenminister Karl Nehammer hervorgeht. Hier die Drogen-Hotspots Wiens und die jeweils beliebtesten Suchtmittel der Bezirke.

Die meisten Drogendelikte wurden im Jahr 2019 mit 1.454 Fällen in Wien-Ottakring verzeichnet, dicht gefolgt von der Leopoldstadt mit 1.440 und Favoriten mit 1.148 Fällen. Am geringsten fällt die Drogenkriminalität in Wien-Hietzing aus. Hier wurden vergangenes Jahr nur 125 Fälle dokumentiert. Auch in Wieden (146 Fälle) und Währing (160 Fälle), gab es kein großes Suchtmittelgeschäft.