Das sind die besten Boulder- und Kletterhallen in Wien

Wien ist zwar nicht übermäßig mit Bergen gesegnet, dennoch kommen Kletterfreunde in der Hauptstadt auf ihre Kosten. Die Kletter- und Boulderhallen in Wien sind besonders im Winter eine willkommene Abwechslung zum schroffen Felsen in der Natur.

Der Online-Shop für Sport & Outdoor CAMPZ hat sich auf die Suche nach den beliebtesten Kletter- und Boulderhallen in Österreich gemacht. Sie haben 40 Anbieter unter die Lupe genommen und auf Grundlage von Beliebtheits-Indikatoren analysiert, welche zu den Top 15 des Landes gehören.

Unter den 15 besten Boulder- und Kletterhallen finden sich dabei auch drei Anbieter in Wien.

Blockfabrik in Wien-Margareten

Platz 2 erreichte die Blockfabrik im Wien-Margareten. Die 2017 eröffnete Boulderhalle bietet von Anfängern bis hin zu Profis abwechslungsreiche Routen, die wöchentlich erneuert werden. Der Eintritt kostet 10,50 Euro. Auf der Website der Blockfabrik kann man zudem sehen, wie viel gerade in der Halle los ist.

Kletterhalle Wien

Auf den 5. Platz schaffte es die Kletterhalle Wien. Die Kletterhalle Wien in Wien-Donaustadt bietet auf 4.000 Quadratmetern nicht nur Boulderwände im Innen- und Außenbereich, sondern auch etliche Routen im Vorstieg und Toprope. Die Eintrittskarte kostet 13 Euro, es gib aber auch eine Früh- und Abendkarte für 10 Euro.

Boulderbar mit vier Standorten in Wien

Platz 8 geht an die Boulderbar. Die Boulderbar betreibt drei Standorte in Wien (Hannovergasse, Hauptbahnhof, Wienerberg) und eröffnet im Oktober 2021 noch einen vierten Standort in der Wiener Seestadt. Die einzelnen Standorte sind mit rund 1.300 Quadratmetern Kletterfläche ähnlich groß, in der Hannovergasse und am Hauptbahnhof gib es auch einen kleinen Outdoorbereich. Ein Tageseintritt für Erwachsene kostet 10,90 Euro.

Folgende Kriterien wurden im Ranking berücksichtigt: Die Anzahl der Instagram-Follower und Facebook "Gefällt mir", die Google-Rezension sowie die Anzahl der Google Rezensionen.