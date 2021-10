Das sind die beliebtesten Pizza-Restaurants in Wien

Im großen Falstaff-Voting hat Wien seine liebsten Pizzerien gewählt. Dieses Jahr überzeugt "Alfredo" die Pizzaliebhaber in der Hauptstadt. Auf Platz drei schaffte es außerdem eine vollvegane Pizzeria aus Wien.

Einer "Hello Fresh"-Umfrage zufolge essen 91 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Monat Pizza. Das spiegelt sich auch ganz klar in der Anzahl der abgegebenen Stimmen beim großen Pizza-Voting wider: 42.000 Stimmen wurden insgesamt von der Falstaff-Community abgegeben und zeigen, wo man sich hierzulande die Pizza am liebsten schmecken lässt.

Vegane Pizza unter den Top 3

Die Top 3 Pizzerien in Wien

Auf Platz 4 kam das 2021 neu gegründete "404 - Don't ask why" von Szene-Gastronom Martin Ho, gefolgt von der "Via Toledo" in der Wiener Josefstadt. Zur Auswahl standen außerdem die "Pause am Berg" (1100), "Da Ferdinando" (1130), "Regina Margherita" (1010), das "Pizza Quartier" (1020) und die "Pizzeria Minante" (1070).