Das sind die beliebtesten Herbst-Reiseziele der Österreicher

Zahlreiche Österreicher planen bereits ihren Herbst-Urlaub. Welche Destinationen dabei besonders im Trend liegen, erfahren Sie hier.

Laut Wetterprognosen für das anstehende Wochenende ist der Sommer in Österreich endgültig vorbei. Passend dazu steht am Sonntag, den 23. September auch der offizielle Herbstbeginn an. Während momentan das ganze Land die letzten Sonnenstrahlen des Sommers genießt, befinden sich zahlreiche reiselustige Österreicher aber bereits in der Urlaubsplanung für die Herbstsaison 2018.