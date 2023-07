Das sind die beliebtesten Fleischhauer in Wien und NÖ 2023

Falstaff präsentiert die beliebtesten Fleischhauer des Landes 2023, gewählt von Gourmets aus allen Bundesländern.

Neben den Temperaturen steigt aktuell auch die Vorfreude vieler Grillbegeisterter: Von saftigem Dry Aged Steak über köstliche Hühnerspießchen bis hin zu zarten Lammkoteletts – bald wird wieder kräftig gegrillt und geschlemmt. Eine zentrale Rolle in diesem sommerlichen Genusserlebnis spielen die Metzgereien. Denn nicht nur bieten diese eine reiche Auswahl an erstklassigen Fleisch- und Wurstwaren, sondern tragen auch dazu bei, regionale Landwirtschaft und Handwerkskunst zu unterstützen. Mit dem Ziel ebendiese Bedeutung von Metzgereien in der heimischen Esskultur zu würdigen, hat Falstaff jüngst die besten Fleischhauer des Landes ermittelt. Die innerhalb einer zweiwöchigen Nominierungsphase sowie einwöchigen Abstimmung ermittelten Sieger werden für ihre kulinarische Vielfalt, handwerkliche Tradition und Liebe zur Qualität geehrt.