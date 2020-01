Das sind die beliebtesten Baby-Vornamen der Wiener im Jahr 2019

Die MA 23 gab bekannt, welche Buben- und Mädchennamen bei den Wienern im vergangenen Jahr besonders beliebt waren - inklusive Bezirksranking.

2019 wurden junge Wienerinnen und Wiener am häufigsten Anna bzw. David oder Maximilian genannt. Letztere finden sich beide exakt 126 mal im Ranking, Anna kommt laut MA 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik) auf 121 Nennungen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Daten hervor.

Bei den Buben führt in dieser Kategorie Alexander vor David und Maximilian. Einen großen Sprung nach vorne beschert diese Zählweise Muhammed, der, wenn die unterschiedlichen Schreibweisen zusammengefasst werden, in der Hitliste 2019 auf dem vierten Platz liegt. Neu in den Top Ten finden sich übrigens bei den Mädchen Lea und Clara, bei den Burschen Luka und Luis.