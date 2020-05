Das sind die 10 beliebtesten Marken in Österreich

Die Marketing-Agentur VMLY&R ermittelte die zehn beliebtesten Marken Österreichs. Die Ländermarke Österreich lag dabei vor dem Rotem Kreuz und dem Diskonter Hofer auf Platz 1.

Herr und Frau Österreicher schätzen auch in der allgegenwärtigen Coronakrise vor allem eines: Österreich. Die Ländermarke ist bei der Markenstudie der Marketing-Agentur VMLY&R neuerlich auf Platz 1 gelandet. Die Erhebung hat in der Phase des Stillstands ab dem 16. März stattgefunden. Wie in vergangenen Krisen habe sich dabei gezeigt, dass dann österreichische Marken an Bedeutung gewinnen.