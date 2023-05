Das sind Bablers Forderungen zum 1. Mai

Am Montag begeht die SPÖ traditionellerweise den 1. Mai. Andreas Babler, Kandidat für den Parteivorsitz, hat dazu bereits seine Forderungen präsentiert.

Andreas Babler will am 1. Mai neben einer schrittweisen Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden vor allem fordern, dass vorenthaltene Entgelte oder unbezahlte Überstunden von Unternehmen in doppelter Höhe nachbezahlt werden müssen, wie es in einer Aussendung am Sonntag hieß. Traiskirchens Bürgermeister plant am Feiertag am Montag gleich mehrere Ansprachen in Krems, Traiskirchen und Gerasdorf.