Das Semesterferien-Programm auf Schloss Hof

Während der Semesterferien lockt Schloss Hof wieder mit Konzerten, Lesungen, Zaubershows, Kasperltheater sowie Bastelworkshops für Kinder.

Semesterferienspaß auf Schloss Hof: Das tägliche Programm

Los geht es am 1. Februar mit Zauberer Helmut, der um 11.00 und 14.30 Uhr spannende Einblicke in die Zauberkunst gibt.

Am 2. Februar findet um 10.30 Uhr eine Familienführung statt, bei der das prunkvolle Schloss, der herrliche Barockgarten und der idyllische Gutshof erkundet werden. Spannende Abenteuer für Kinder ab drei Jahren verspricht das Kasperltheater "Kasperl & Co", das um 12.00 Uhr das Stück "Der Schmutzfink" und um 14.30 Uhr "Vorsicht Piraten" aufführt.

Am 4. Februar begeistert das Kasperltheater "Kasperl & Co" um 11.00 Uhr mit "Klein, aber oho" und um 14.30 Uhr mit "Die Fladermaus".

Am letzten Ferientag, den 9. Februar, zeigt das Kasperltheater "Kasperl & Co" um 12.00 Uhr das Stück "Das Hexenei" und um 14.30 Uhr "Das Geburtstagsfest".

Ponyreiten und Kinderführungen auf Schloss Hof

Das Kreativatelier hat in den Semesterferien täglich von 12.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Im Streichelzoo können die Kinder täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr vorbeischauen und an den Wochenenden wartet von 13.30 bis 14.30 Uhr der Ponytreff: Bei Schönwetter steht Ponyreiten und bei Schlechtwetter Ponystriegeln auf dem Programm.

Außerdem finden an den Wochenenden um 13.00 Uhr Kinderführungen durch das Schloss statt. Die kleinen Gäste tauchen in den Prunkräumen in die faszinierende Welt des Barock ein, probieren Barockkostüme an und schwingen das Tanzbein.