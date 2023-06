Das Programm 2023 beim frameout Freiluftkino im Wiener MQ

Vom 14. Juli bis 2. September 2023 zeigt das Frameut Filmfestival im Wiener Museumsquartier immer freitags und samstags innovative, heimisches und internationales Kino.

Jedes Jahr widmet sich das Freiluftkino Frameout einem bestimmten Motto. Vom 14. Juli bis 2. September 2023 findet das Open-Air-Kino unter dem Motto "Resilienz" im Wiener Museumsquartier statt.

Filmfestival frame[o]ut 2023 im MuseumsQuartier in Wien

Die Filme werden bei schönem Wetter im Hof des Museumsquartiers am Museumsplatz 1 in Wien-Neubau gezeigt. Bei Schlechtwetter wird in die MQ Arena21 gewechselt. Der Eintritt ist frei. Die Filme beginnen im Juli um 21:30 Uhr

Das Programm beim Freiluftkino frameout im Wiener MQ

Das Frameout Filmfestival in Wien eröffnet am Freitag, den 14. Juli 2023 mit der Österreich-Premiere von "Áma Gloria" von Regisseurin Marie Amachoukeli. Zu sehen sind über den Sommer unter anderem Filme wie "Die Vermieterin", "Nobody Meets Your Eyes" oder "Cette Maison/This House".

Mit der Österreich-Premiere von Áma Gloria, einem Film der französischen Autorin und Regisseurin Marie Amachoukeli startet das frameout Filmfestival am Freitag, den 14. Juli 2023.

Umweltaktivisten, die gemeinsam planen eine Pipeline eines wichtigen Transportknotenpunkts zu sabotieren. Mit How To Blow Up a Pipeline beschäftigt sich Regisseur Daniel Goldhaber mit dem Thema Umweltaktivismus. Der Film wird am Samstag, dem 15. Juli 2023 gezeigt.

Am Freitag, den21. Juli 2023, zeigt das framout Filmfestival Die Vermieterin. Der Film von Sebastian Brauneis zeigt die Verzweifelte Wohnungssuche der jungen Johanna in Wien.

Am Samstag, den 22. Juli 2023 folgt ein Film von Valentina Maurel mit dem Namen Tegno Suenos Eléctricos / I have electric dreams. Die 16-jährige Eva will nach der Trennung ihrer Eltern nicht bei ihrer Mutter leben, sondern bei ihrem abenteuerlustigen, aber cholerischen Vater.

Am Freitag, den 28. Juli 2023 zeigt das Frameout Filmfestival in Wien den Kurzfilm A ROOM OF ONE’S OWN: Self-Portraits and Gendered Bodies.

Nobody Meets Your Eyes wird am Samstag, den 29. Juli 2023 gezeigt.

Am Freitag, den 4. August 2023 zeigt das Freiluftkino Moune Ô von Maxime Jean-Baptiste.

TRÊS TIGRES TRISTES / Three Tidy Tigers Tied a Tie Tighter wird am Samstag, den 5. Juli 2023 gezeigt. In dem Film von Gustav Vinagre versuchen drei junge queere Menschen ihre Erinnerungen und ihre Lebensfreude nicht zu verlieren.

Am Freitag, den 11. August 2023 wird im Wiener MQ der Film Unrelated von Johanna Hogg gespielt.

Zwei Frauen auf einer einsamen Insel "Sabe Island" mit hundert verwilderten Pferden, das ist in GEOGRAPHIES OF SOLITUDE am Samstag, den 12. August 2023 in Wien zu sehen.

Der Dokumentarfilm LE JOUR OÙ J’AI DÉCOUVERT QUE JANE FONDA ÉTAIT BRUNE / The Day I Discovered that Jane Fonda Was a Brunette wird am Freitag, den 18. August 2023 gezeigt.

Am Samstag, den 19. August 2023 behandelt der Film ÎNTRE REVOLUȚII / Between Revolutions die Revolution gegen den iranischen Schah im den späten 1970er-Jahren. Der Film von Vlad Petri handelt von den Kämpfen zweier Frauen, von verheißungsvollen Umbrüchen und repressiven Regimen.

OVUDA ĆE PROĆI PUT / Where the Road Leas von Regisseurin Nina Ognjanović wird am Freitag, den 25. August 2023 gezeigt.

Von einer Frau Anfang dreißig, deren Gesicht sich plötzlich komplett verändert hat handelt der Film EL ROSTRO DE LA MEDUSA / The Face of the Jellyfish von Regisseur Melisa Liebenthal, der am Samstag, den 26. August 2023 beim Frameout gezeigt wird.

Um die tote Tessa, deren Selbstmord sich als Mord herausstellt geht es im Film CETTE MAISON / This House der am Freitag, den 1. September 2023 gespielt wird.

Zum Abschluss des Framout Filmfestivals in Wien wird der Animationsfilm THIS IS WHERE THE MAGIC HAPPENS - The Agitainment of Total Refusal am Samstag, den 2. September 2023 im Wiener MQ gezeigt.