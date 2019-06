Das neue Kabinett: Beamtenregierung mit parteipolitischen Nähen

Das Kabinett der designierten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist komplett. Darin befinden sich durchwegs Beamte ohne Parteizugehörigkeit. Ganz fern der Parteien sind die künftigen Minister aber nicht.

Der künftige Vizekanzler Clemens Jabloner wiederum wurde politisch stets der SPÖ zugerechnet. Die korrekte Vorgangsweise in so gut wie allen Causen brachten dem langjährigen VwGH-Präsidenten aber längst einen guten Ruf über die Parteigrenzen hinweg ein.

Auch die politische Heimat des künftigen Außenministers Alexander Schallenberg ist kein Geheimnis. Der Diplomat gilt als Vertrauter von Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz und weist eine lange Karriere in ÖVP-Kabinetten auf. So fungierte er bereits als Pressesprecher der früheren Außenministerin Ursula Plassnik sowie später bei deren Nachfolger Michael Spindelegger (beide ÖVP). Als Kurz dann die Agenden des Außenministers übernahm, ernannte er Schallenberg zum Leiter für “strategische außenpolitische Planung”. Auch in den Regierungsverhandlungen nach der Nationalratswahl 2017 zählte Kurz auf den Rechtswissenschaftler.