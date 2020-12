Das MuTh: Neues Wiener Krippenspiel heuer online

Das MuTh setzt angesichts der Coronakrise 2020 auf Streaming des "Neuen Wiener Krippenspiels". Es wird zwischen 19. und 26. Dezember online zur Verfügung stehen.

"Ein Schauspieler macht sich auf den Weg, um Weihnachten zu entdecken. Begegnungen mit Maria, Josef und den Hirten öffnen ihm die Augen für das, was die Bibel-Erzählung rund um Jesu Geburt erzählen will", heißt es via Aussendung. Julian Loidl schlüpft als Erzähler in unterschiedliche Rollen. An seiner Seite spielen das Musiker-Duo SainMus und Animationsfiguren, die mit dem Schauspieler und den Musikern kommunizieren.