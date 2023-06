Das Leben wird immer teurer: Gefahr von Armut steigt

Die erhebliche Teuerung macht immer mehr Menschen in Österreich zu schaffen, vor allem Familien mit Kindern sind davon betroffen und sparen deswegen oft bei Freizeitangeboten.

Die Haushalte müssen heuer erneut mit deutlich höheren Ausgaben rechnen: Vor allem die Kosten für Heizen, Strom und Nahrungsmittel sind gestiegen. Aber auch für soziale und kulturelle Angebote müssen Konsumenten laut ASB Schuldnerberatungen, der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, tiefer in die Tasche greifen.

Monatliche Kosten für vierköpfige Familie um 300 Euro gestiegen

"Ein Paar mit zwei Kindern im Alter von sieben und 14 Jahren hat monatliche Kosten von 4.077 Euro", verwies die stellvertretende Geschäftsführerin der ASB Schuldnerberatungen, Maria Kemmetmüller, am Montag in einer Aussendung auf das Referenzbudget für diese Familie. Damit sei ein normales Leben ohne Luxus möglich. "Das ist ein Anstieg von fast 300 Euro im Vergleich zum Jahr davor. Im Schnitt sind die Heizkosten um 58 Prozent gestiegen, die Kosten für Strom und Nahrungsmittel um 11 Prozent und jene für soziale und kulturelle Teilhabe um 7 Prozent", so Kemmetmüller.