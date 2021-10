Das ist die Position der Wiener Politik zu Sebastian Kurz

Die Wiener Politik hat sich zu Bundeskanzler Sebastian Kurz geäußert. Während Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) beim ÖVP-Bundesparteiobmann einen "Machtrausch" sieht, ist für Dominik Nepp (FPÖ) nicht vorstellbar, dass Kurz weiterhin Bundeskanzler sein wird.

Michael Ludwig (SPÖ) zeichnete am Donnerstag ein dramatisches Bild: "Die gestern bekannt gewordenen Vorwürfe haben unsere Republik erschüttert. Wichtig ist nun, die unabhängige Justiz arbeiten zu lassen - ohne jedwede Zurufe aus der Politik", so der Wiener Bürgermeister auf Twitter.

Wiederkehr ortet bei Kurz "Machtrausch"

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr geht noch einen Schritt weiter. Er meint in Stellungnahmen, die VIENNA.at zugesendet wurden: "Ein Kanzler, gegen den wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung ermittelt wird, hat in dieser Position nichts verloren! Jeder Politiker, jede Politikerin muss in dieser Situation Verantwortung übernehmen und zurücktreten – alles andere ist respektlos gegenüber den Wähler*innen." Wiederkehr attestiert Kurz einen "Machtrausch" - und erklärt: "Es ging ihm nicht darum, das Beste für die Österreicherinnen und Österreicher und die Zukunft dieses Landes zu tun. Vielmehr hat er seine Macht, sein Amt und Steuergeld missbraucht, um die Öffentlichkeit zu manipulieren."

Nepp: "Ich erwarte mir von den Grünen eine klare Linie"

Auch der Obmann der Wiener FPÖ spricht in Statements an VIENNA.at den Koalitionspartner der ÖVP an: "Ich erwarte mir von den Grünen eine klare Linie", so Dominik Nepp. Diese haben laut ihm Einfluss auf die weitere Entwicklung. Dass Kurz die Rolle des Bundeskanzlers behält, ist für Nepp nicht vorstellbar. Vor dem Hintergrund der momentanen Herausforderungen hätte Österreich "eine verlässliche politische Führung, die für die Menschen arbeitet und nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist" notwendig.