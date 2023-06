Das ist die beliebteste Milka-Schoko-Sorte der Österreicher

Fruchtig, nussig, cremig, knusprig oder klassisch: Acht Wochen lang stellten sich die siebzehn Milka Tafelsorten einem großen Geschmacks-Voting, bei dem die Österreicher ihren Liebling wählen konnten. Nun steht das Ergebnis fest.

Ziel der "Lila ist bunt" Kampagne ist es, die große Vielfalt an verschiedenen Milka Tafelschokoladensorten in den Mittelpunktzu stellen. Die Konsumenten wurden eingeladen, ihre Lieblingssorte zu wählen. Nach acht Wochen Online-Befragung und über 21.000 abgegebenen Stimmen steht das Ergebnis nun fest.

Österreich hat gewählt: Noisette als beliebteste Milka Tafelsorte

Mit rund 15 Prozent der Stimmen an der Spitze des Milka Tafel-Votings und somit Österreichs Favorit ist die cremig-nussige Milka Noisette in zartschmelzender Milka Alpenmilch Schokolade. Den köstlichen zweiten Platz (knapp zwölf Prozent) konnte sich Milka Ganze Haselnüsse sichern und auf dem süßen Platz Nummer drei landete mit etwas über neun Prozent Milka Erdbeer.

Bundesländer-Ergebnisse: Wiener lieben Schokolade mit Nuss

In Wien geht der erste Platz an Milka Noisette, gefolgt von Milka Ganze Haselnüsse und Milka Erdbeer. Im Burgenland sowie in Niederösterreich und Oberösterreich gehen die meisten Stimmen ebenfalls an den österreichweiten Sieger Milka Noisette. Den zweiten Platz erhält die Sorte Milka Ganze Haselnüsse und auch beim dritten Platz sind sich die drei Bundesländer einig und wählen die fruchtige Milka Erdbeer.

Das grüne Herz Österreichs, die Steiermark, schlägt ebenfalls für die drei Sorten, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge. Noisette belegt auch hier den ersten Platz, der zweite Platz geht an Milka Erdbeer und der dritte an Milka Ganze Haselnüsse. In den Bundesländern Kärnten, Tirol und Salzburg wurde jeweils Milka Ganze Haselnüsse zur beliebtesten Sorte gewählt, gefolgt von Noisette und Erdbeer. DieTeilnehmer aus Vorarlberg entschieden sich ebenfalls für Ganze Haselnüsse als beliebteste Sorte. Am zweitbeliebtesten ist Noisette und am dritthäufigsten wurde Milka Luflée gewählt.