Das ist das Line-up beim Lido Sounds in Linz

Für das Jahr 2024 hat das Lido Sounds einige namhafte Künstler zur Line-up hinzugefügt.

So werden u.a. auch Hozier, Deichkind, Benjamin Clementine, Bibiza, The Libertines, The Streets und The Hives beim Lido Sounds Festival vom 28. bis 30. Juni 2024 in Linz auftreten. Das gab der Veranstalter Arcadia Live am Dienstag bekannt. Einen neuen Ort für Rockkonzerte bespielen Metallica im nächsten Jahr: Am 1. Juni schallt Heavy Metal über das Gelände des Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden).