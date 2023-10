Das ist das beliebteste Urlaubsland der Österreicher

Eine Spectra-Umfrage hat das beliebteste Urlaubsland der Österreicher in diesem Jahr ermittelt.

Italien ist mit 22 Prozent auf Platz eins der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher gelandet. An zweiter Stelle lagen gleich auf Kroatien und das Heimatland (je 19 Prozent). Mindestens fünf Tage dauerte der Aufenthalt, gaben 58 Prozent der Befragten an. Und die Hälfte der Urlauber will auch im kommenden Jahr wieder dieselbe Destination ansteuern, so das am Donnerstag veröffentlichte Ergebnis der Studie.