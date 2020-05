"DAS FRÜHE STÜCK VOM GLÜCK": magdas hat ab 15. Mai wieder geöffnet

Das magdas wird am 15. Mai seine Türen wieder öffnen. Köstlichkeiten aus aller Welt stehen auf der Speisekarte.

Am 15. Mai wird das magdas wieder öffnen. Typisch syrisch, typisch afghanisch, typisch österreichisch, typisch magdas. So wird das à la carte Frühstück schmecken, das wieder serviert werden darf.

magdas in Wien hat ab 15. Mai wieder geöffnet

Täglich wird ab 7 Uhr DAS FRÜHE STÜCK VOM GLÜCK im magdas Salon, im neu gestalteten grünen Salon und im Gastgarten direkt am grünen Prater. An Wochentagen kann bis 11 Uhr, am Wochenende darf bis 14 Uhr gefrühstückt werden.