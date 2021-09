Auf Wien kommt "Das etwas andere Oktoberfest" zu. Der Startschuss dafür fällt am 11. Oktober in der "bar (in der wipplinger)" in der Wiener Innenstadt.

"Das etwas andere Oktoberfest" geht in Wien über die Bühne - und zwar in der "bar (in der wipplinger)". Das geht aus einer Mitteilung zu dem Lokal hervor. Darin wird ein bestimmtes Getränk angekündigt: Biercocktails. "Die beiden Inhaberinnen, die sonst Getränke wie Cocktails, Wein, Bier und Alkoholfreies kredenzen, haben jeden einzelnen Biercocktail selbst getestet und garantieren ein Geschmackserlebnis", heißt es. "Das etwas andere Oktoberfest" soll am 11. Oktober in der Wipplingerstraße 29 (1. Bezirk) beginnen und insgesamt 12 Tage lang dauern.