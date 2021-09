Das erwartet euch beim European Street Food Festival 2021

Gourmets und Liebhaber internationaler Küche kommen beim European Street Food Festival 2021 auf ihre Kosten. Egal ob Indisch, Thai, Vegan oder neuseeländisches Maori Steak, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Das European Street Food Festival ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und begrüßte bereits an die 2,5 Millionen Gäste. vom 25. bis 26. September macht das Festival in Wien halt. Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH.