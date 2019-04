Das donaufestival 2019 in Krems steht vor der Türe: Tickets gewinnen

Zwischen 26. April und 5. Mai stehen mehr als 80 Veranstaltungen an 18 Spielorten am Programm. Wir verlosen Tickets!

Performance, Sound, Installationen und noch einiges mehr – auch heuer wartet das donaufestival in Krems wieder mit einem vielfältigen Programm auf. Das Festival für zeitgenössische Kunst und Kultur geht dieses Jahr an den zwei Wochenende von 26.-28. April sowie von 3.-5. Mai über die Bühne, mit insgesamt 84 Veranstaltungen an 18 Spielorten .

Als Motto für das donaufestival 2019 hat Leiter Thomas Edlinger das Motto New Society ausgerufen: „Es heißt, die Gesellschaft ist gespalten oder zumindest pluralisiert. Ganz ohne Gesellschaftsvertrag würden politische Stämme und Egomonster das Kommando übernehmen. Ist die Vorstellung eines sozialen Verbunds am Ende oder baut sich die Gesellschaft bloß um?“

Zwei Zentren hat das donaufestival heuer: Im und rund um den Klangraum Krems Minoritenkirche und das Forum Frohner (Krems/Stein) finden die Nachmittagskonzerte und Performances statt. Am Abend wechselt das Geschehen zum Festivalzentrum am Messegelände (Messehallen und Stadtsaal) nahe dem Stadtpark. Filmvorführungen und Talks finden im Kino im Kesselhaus am Campus der Donauuniversität Krems statt. Bis zu 20 Veranstaltungen und Kunstinstallationen pro Tag können mit einem einzigen Tagesticket besucht werden. An allen Festivaltagen gibt es Bustransfers von Krems nach Wien, und heuer erstmals auch von Krems nach St. Pölten.