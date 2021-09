Das darf FitInn laut einem Wiener Gericht nicht machen

Die Verrechnung einer "Aktivierungsgebühr" über 19,90 Euro durch FitInn ist nicht erlaubt - und auch die automatisch wiederkehrende Verlängerung des Vertrags jedes halbe Jahr geht gegen das Gesetz. Das ist nach Angaben einer Aussendung des Vereins für Konsumenteinformation (VKI) das Urteil des Handelsgerichts Wien. Dieses geht gegen den FitInn-Franchisenehmer Ansa Fitness GmbH und ist nicht rechtskräftig.

Ansa Fitness GmbH betreibt in Wien fünf Studios. Sie hatte in den Vertragsabschlüssen zwischen Jänner 2016 und Juni 2018 Klauseln, wonach beim Abschluss eines Vertrags eine einmalige "Aktivierungsgebühr" von 19,90 Euro verrechnet wurde, um den Aufwand der Aktivierung und Registrierung abzugelten. "Laut HG Wien wird Verbrauchern hier ein zusätzliches Entgelt verrechnet, dem keine erkennbare, über den normalen Aufwand hinausgehende Gegenleistung des Unternehmers gegenübersteht", schreibt der VKI. Auch sei laut Gericht für Verbraucher unklar, welche Leistung tatsächlich von dieser Gebühr abgedeckt ist. Daher sei die Gebühr intransparent und gröblich benachteiligend. Rechtswidrig sei die Klausel auch deshalb, weil die Aktivierungsgebühr nicht klar und verständlich in den Gesamtpreis der Vertragskosten hineingerechnet wurde.