Das bringt 2022: Pflegegeld-Erhöhung um 1,8 Prozent

Das Pflegegeld wird auch 2022 um den Anpassungsfaktor erhöht. Dieser bringt im kommenden Jahr ein Plus von 1,8 Prozent.

In der ersten Stufe erhält man damit künftig 165,40 Euro (bisher 162,50 Euro). In der höchsten Stufe 7 werden künftig 1776,50 Euro ausgezahlt (statt bisher 1.745,10). Kranksein wird 2022 teurer, denn diverse Entgelte wie etwa die Rezeptgebühr steigen.

In Pflegestufe 2 bekommen Betroffene ab dem nächsten Jahr 305 Euro (statt 299,60), Pflegebedürftige in Stufe 3 erhalten 475,20 Euro (statt 466,80). 712,70 Euro gibt es in Stufe 4 (statt 700,10) und 1.351,80 Euro in Stufe 6 (statt 1.327,90).