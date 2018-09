Das ändert sich für Studenten im neuen Studienjahr 2018/19

Für berufstätige Langzeitstudenten werden wieder Gebühren eingeführt. Rund 23.000 Studenten sind davon betroffen.

Derzeit sind grundsätzlich alle Universitätsstudenten aus Österreich bzw. der EU innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei Semestern von der Zahlung von Studiengebühren (derzeit 363,36 Euro pro Semester) befreit. Diese “Toleranzsemester” stehen sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium zur Verfügung. Wer sie also im Bachelor-Studium verbraucht hat, kann im Masterstudium auf zwei neue zurückgreifen. In Diplomstudien gibt es die beiden Toleranzsemester pro Studienabschnitt.

Einheitliches Matrikelnummernsystem ab Studienjahr 2018/19

Mit dem Studienjahr 2018/19 tritt außerdem ein einheitliches Matrikelnummernsystem für alle vier Hochschulbereiche (öffentliche Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen und Privatuniversitäten) in Kraft. Damit werden nun an allen Hochschulen (als letzte wurden Fachhochschulen und Privatunis einbezogen) achtstellige Matrikelnummern vergeben: Jeder Student erhält nur eine Nummer, egal an wie vielen Einrichtungen er studiert. Die einheitliche Personen-ID ist auch Grundlage für die Einrichtung von gemeinsamen Studien unterschiedlicher Bildungsbereiche. Außerdem soll so die Mehrfachausstellung von Studentenausweisen vermieden und das Prozedere bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) vereinfacht werden.