Darum wollte Emma Watson bei "Harry Potter" aufhören

Zur großen "Harry Potter"-Reunion, dem 20. Jubiläum der Filme, verriet Emma Watson, dass sie vor den Dreharbeiten zum fünften Film der Filmreihe nicht mehr mitspielen wollte.

Emma Watson verriet in der großen „Harry Potter“-Reunion „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“, dass sie vor den Dreharbeiten zu „Harry Potter und der Orden des Phoenix“ nicht mehr in der Filmreihe mitspielen wollte. Warum sie beinahe ihre Rolle der Hermine Granger aufgegeben hätte? Mehr dazu gibt’s im Video.