Darts: Wiener Suljovic besiegte Spitzenreiter in Rotterdam

Der Wiener Mensur Suljovic schaffte in Rotterdam einen Comeback-Sieg gegen den Vorjahresweltmeister Rob Cross aus England. Er konnte das Spiel trotz 4 Punkte Rückstand noch drehen.

Mensur Suljovic hat in der Premier League der Dartprofis den nächsten Sieg eingefahren. Am ersten Tag des Turniers in Rotterdam besiegte der Wiener am Mittwoch den Premier-League-Spitzenreiter Rob Cross (ENG) nach zwischenzeitlich deutlichem Rückstand noch mit 7:5. Suljovic schob sich in der Zwischenwertung vorerst auf den zweiten Platz vor. Donnerstag steht in Rotterdam ein weiterer Spieltag an.