Darmkrebs-Früherkennung: In Wien bald von Zuhause aus möglich

Die Stadt Wien will ein Früherkennungsprogramm für Darmkrebs starten, bei dem eine Stuhlprobe zu Hause entnommen und eingeschickt werden kann.

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Österreich. Sie lässt sich jedoch durch die Früherkennung gut behandeln. Doch die Beteiligung an der Vorsorge wie der Darmspiegelung ist gering.

Früherkennungsprogramm für Darmkrebs mittels Stuhlprobe

Bei positiven Stuhlproben wird Termin für Koloskopie vereinbart

Darmkrebs ist dritthäufigste Krebserkrankung in Österreich

60 Prozent aller in Österreich zwischen 2017 und 2019 gestellten Diagnosen wurden erst gestellt, als der Tumor vergrößert war und Organgrenzen durchbrochen hatte. Laut den letzten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2019 erkrankten in Österreich 4.444 Personen neu an Darmkrebs, davon 2.534 Männer und 1.910 Frauen. Bei Wienerinnen und Wienern belief sich die Zahl auf 678, davon 351 Männer und 327 Frauen. Darmkrebs bleibt mit elf Prozent aller Neuerkrankungen bei Männern und zehn Prozent aller Neuerkrankungen bei Frauen nach Prostatakrebs (nur bei Männern), Brustkrebs (nur bei Frauen) und Lungenkrebs die dritthäufigste Krebsart.

Ausschreibung für Test-Kits und Darmspiegelungen startet

Die Rahmenvereinbarungen für dieses Screening werden laut Hacker-Büro nun ausgeschrieben. Der Zuschlag soll planmäßig im Februar 2024 erfolgen. In der "Presse" meinte der Gesundheitsstadtrat: "Im Vordergrund steht die Kundenorientierung." Es sei ihm egal, ob die Test-Kits zugeschickt oder abgeholt werden bzw. ist es ihm auch egal, wo sie wieder abgegeben werden. Ebenso wie die Frage, wo sie ausgewertet werden - in einem zentralen Labor oder unter Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte sowie Laboren in Wien. Das sei auch der Grund dafür, warum die Abwicklung der Stuhltests und jene der Darmspiegelungen separat ausgeschrieben werden. "Ich kann mir gut vorstellen, dass sich hier unterschiedliche Anbieter bewerben werden, vielleicht sind auch Konsortien dabei, mir ist alles recht", meinte Hacker in der "Presse".